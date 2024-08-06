Як отримання Україною F-16 вплинуло на позицію США щодо ударів по РФ – повідомили у Держдепі

У держдепі розповіли, чи змінилась позиція Сполучених Штатів щодо ударів по РФ після отримання Україною літаків F-16.

Розширення дозволів Вашингтону для України на удари по росії американською зброєю залежатиме від ситуації на полі бою, позиція Сполучених Штатів не змінилась після постачання F-16.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Мілер, повідомляє “Голос Америки“, передають “Новини Украъни – НСН”.

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“Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який відбувається із самого початку і до сьогодні”, — заявив речник Держдепартаменту.

Водночас Міллер відповів на запитання про можливе збиття російських ракет партнерами по НАТО. За його словами, це рішення повинні ухвалювати колективно союзники.

Президент Володимир Зеленський під час нагородження Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Київ працює над організацією зустрічі в рамках ради “Україна-НАТО”, аби обговорити на ній можливість збиття російських ракет з території країн Альянсу. Тоді ж він офіційно підтвердив прибуття перших винищувачів F-16 в Україну.

Як повідомлялося раніше, США надали дозвіл Києву використовувати американську зброю у прикордонні з РФ, щоб бити по російських силах, які атакують Україну. Це стосується не лише Харківської області.

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