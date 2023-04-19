Як оформити допомогу при народженні дитини українцям за кордоном

Українці під час тимчасового перебування за кордоном зможуть дистанційно подати документи на допомогу при народженні дитини

Про це повідомляє НСН з посиланням на Кабінет міністрів.

Відтепер жінки, які через війну вимушені були залишити Україну та народжувати за кордоном, зможуть онлайн подати документи на отримання допомоги.

Українці за кордоном зможуть подати документи на допомогу при народженні дитини

“До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення”, – сказано в повідомленні

Документи зможе направляти один з батьків до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

“Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток”, – заявили в Кабміні

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