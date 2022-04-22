«Хто більше» – західні країни масово надають важку артилерію Україні

Зараз почалося змагання “хто більше дасть зброї Україні”. Західні країни масово надають важку артилерію

До України почала “масово” поступати західна військова допомога у вигляді важкої далекобійної артилерії.

Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у четвер, 21 квітня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5.ua.

“Генерали мають змогу почитати про західну військову допомогу, яка вже пішла у таких дуже пристойних кількостях… Українці будуть накопичувати важке західне озброєння, у першу чергу далекобійну артилерію, яка пішла просто масово зараз… Усі ці 155-мм снаряди, які дають у товарній кількості вже”, – запевнив він.

За словами представника ОПУ, нині на Заході “почалося змагання, хто більше дасть зброї Україні”.

“Я просто процитую те, що заявили американці: 72 гаубиці калібром 155 мм – це до тих, які були. І не тільки американці – голландці, англійці, можливо німці і багато-багато кого іншого. І БПЛА розвідувальні, спеціально допрацьовані для українських умов, і багато чого ще смачного поставляється”, – зазначив він.

І додав, що згадані гаубиці є більш далекобійними за російські, тож “горе буде тим, хто стоятиме навпроти”, коли вони доїдуть до України.

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