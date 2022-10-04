Джо Байден поспілкувався з Володимиром Зеленським – що він пообіцяв Україні

Президент США Джо Байден поспілкувався з Володимиром Зеленським, українським лідером. Пообіцяв подальшу підтримку та виділення військової допомоги – подробиці

Байден наголосив, що США ніколи не визнають спроби незаконної анексії української території та анонсував виділення нової військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає NNS

“Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, до того часу, поки вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси і бронетранспортери”, – йдеться на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що США фінансово каратимуть тих осіб, організації та країни, які підтримують агресію Росії проти України.

“Байден привітав успіх угоди, яка дозволила безпечно експортувати українське зерно на світові ринки, і необхідність забезпечити його продовження. Крім того, президент Байден відзначив триваючі зусилля Сполучених Штатів згуртувати світ за зусиллями України захистити свою свободу та демократію, як це закріплено в Статуті ООН”, – йдеться у повідомленні.

Байден пояснив, що Америка буде і чого не буде робити в Україні