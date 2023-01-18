Диктатор Лукашенко боїться зради і створює власну охорону – ЦНС

Джерело переконане, що Олександр Лукашенко боїться зради з боку спецслужб. Білоруський президент побоюється за своє життя і створює власну охорону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито боїться зради з боку своїх спецслужб, зокрема, комітету державної безпеки. Щоб захиститися, диктатор комплектує власну охорону, використовуючи співробітників приватної компанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН

Олександр Лукашенко боїться зради з боку спецслужб

За наявною інформацією, Лукашенко нібито побоюється, що його можуть ліквідувати й, можливо, у білоруському КДБ готові піти проти нього.

Тому диктатор за допомогою приватної охоронної компанії нібито сформував новий підрозділ особистої охорони.

За інформацією білоруського підпілля, йдеться про компанію «ГардСервіс», на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.

Чи справді у Білорусі створюють приватну армію? Що відомо про “ГардСервіс”