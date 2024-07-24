З 24 липня 2024 філії ДП «Документ» відновили оформлення паспортів для українців чоловічої статі за кордоном.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на inpoland.net.pl.
Для отримання послуг, чоловікам необхідно пройти верифікацію через додаток «Резерв+» за допомогою QR-коду. Послуги надаватимуться лише за підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів.
ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном
Подати заяву на оформлення паспортних документів можна у таких країнах:
- Польща (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ);
- Німеччина (Мюнхен, Берлін, Кельн);
- Іспанія (Мадрид, Валенсія);
- Чехія (Прага);
- Словаччина (Братислава);
- Італія (Мілан).
У закордонних підрозділах громадяни України можуть отримати наступні послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).
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