З 24 липня 2024 філії ДП «Документ» відновили оформлення паспортів для українців чоловічої статі за кордоном.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на inpoland.net.pl.

Для отримання послуг, чоловікам необхідно пройти верифікацію через додаток «Резерв+» за допомогою QR-коду. Послуги надаватимуться лише за підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів.

ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

Подати заяву на оформлення паспортних документів можна у таких країнах:

Польща (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ);

Німеччина (Мюнхен, Берлін, Кельн);

Іспанія (Мадрид, Валенсія);

Чехія (Прага);

Словаччина (Братислава);

Італія (Мілан).

У закордонних підрозділах громадяни України можуть отримати наступні послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

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