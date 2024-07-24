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Тег:
Cуспільство

ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

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Журналіст
ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

З 24 липня 2024 філії ДП «Документ» відновили оформлення паспортів для українців чоловічої статі за кордоном.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на inpoland.net.pl.

Для отримання послуг, чоловікам необхідно пройти верифікацію через додаток «Резерв+» за допомогою QR-коду. Послуги надаватимуться лише за підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів.

ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

ДП Документ відновив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

Подати заяву на оформлення паспортних документів можна у таких країнах:

  • Польща (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ);
  • Німеччина (Мюнхен, Берлін, Кельн);
  • Іспанія (Мадрид, Валенсія);
  • Чехія (Прага);
  • Словаччина (Братислава);
  • Італія (Мілан).

У закордонних підрозділах громадяни України можуть отримати наступні послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Ще новини України: Виїзд з України – із 17 липня у всіх чоловіків призовного віку на кордоні перевірятимуть військовий квиток

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