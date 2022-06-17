Для українців у Польщі призупинили подачу заявок на виплати від ООН – вимоги змінилися

Українські біженці у Польщі можуть оформити виплати від ООН у розмірі 600 та 700 злотих. Проте, подачу заявок на якийсь час призупинили. Пов’язано це із процесом зміни критеріїв для претендентів на допомогу

Як відомо, управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у Польщі розпочало у травні програму виплат грошової допомоги українцям. Понад 70 тисяч українців вже отримали допомогу у розмірі 700 злотих за першу особу та 600 злотих за кожного наступного члена сім’ї. Гроші їм виплачуватимуть протягом трьох місяців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На підтримку від ООН можуть претендувати особи, які виїхали з України 24 лютого 2022 року або пізніше, перебувають у Польщі та належать до однієї з наступних категорій:

громадяни України та члени їх сімей;

іноземці та члени їхніх сімей, які мали дозвіл на проживання в Україні до початку війни;

неповнолітні діти без батьків у присутності законних опікунів (зокрема призначених польським судом).

У середині червня УВКБ ООН тимчасово призупинило прийом нових заявок на оформлення грошової допомоги. Українським біженцям, які вже подали заявку на реєстрацію, гроші виплатять, але найімовірніше із запізненням. Заявки з дуже критичними та невідкладними випадками розглядатимуться на індивідуальній основі. Найближчим часом у програму грошової допомоги українцям від ООН внесуть зміни, після чого прийом заявок та виплата допомоги продовжиться.

Для отримання допомоги від ООН українцям потрібно особисто надати необхідні документи в одному з пунктів оформлення на території Польщі та здати відбитки пальців. Попередня реєстрація на прийом для оформлення грошової допомоги здійснюється через онлайн-форму на сайті УВКБ. Для цього потрібно мати польський мобільний номер телефону.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати

У Польщі українські біженці можуть отримати подарункові талони на 13 000 гривень