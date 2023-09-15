Для українців зміняться правила в’їзду до країн Євросоюзу – кому потрібен дозвіл на подорож та як отримати

Для українців зміняться правила вʼїзду до країн Євросоюзу. З 2024 року для вʼїзду до ЄС потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорож (ETIAS)

Кому він потрібен та як його отримати розповідає НСН з посиланням на офіційний сайт ETIAS.

Що означає цей дозвіл

Дозвіл на подорож ETIAS – це абсолютно нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн Євросоюзу.

Кому потрібен дозвіл

Дозвіл знадобиться громадянам 60 безвізових країн, серед яких – Україна.

Для українців зміняться правила в’їзду до країн Євросоюзу – кому потрібен дозвіл на подорож

Як отримати дозвіл

Туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Для цього необхідно мати паспорт, дійсний більш ніж 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро.

Скільки діятиме дозвіл

Дозвіл на подорож ETIAS дає право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн протягом 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

Для отримання дозволу на подорож ETIAS вам не потрібно буде йти в консульство, а ваші біометричні дані не збиратимуться. Подати заявку можна буде онлайн.

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