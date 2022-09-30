Для кого з українців буде доступна польська пенсія

Для кожного українця, який має офіційний стаж роботи в Польщі, буде доступна польська пенсія в цій країні. При цьому, він може отримувати виплати, навіть покинувши країну

Згідно з польським законодавством, передбачено три різні варіанти отримання польських пенсій українцями, залежно від вікової групи. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті psm7.com.

Перша група є найбільш вигідною, до неї відносяться люди, які народилися до 1949 року. Вони можуть отримувати мінімальну пенсію в Польщі, навіть маючи незначний стаж роботи в цій країні (рік чи два). При цьому, вони повинні мати стаж в Україні: для жінок — 20 років, чоловіків — 25 років.

Друга вікова група — люди, які народились від 1949 по 1969 рік. У цьому випадку пенсія безпосередньо залежатиме від того, який обсяг податків працедавці сумарно зарахували до ZUS та Пенсійного фонду в Польщі.

Слід зазначити, що мінімального обсягу пенсії не передбачено, і вона може становити навіть 1 злотий на місяць. Розмір виплат також залежатиме від загального трудового стажу в Польщі.

Третя вікова група — люди, які народилися після 1969 року. Умови отримання ними пенсії приблизно такі ж, як і для другої, — розмір виплат залежатиме від обсягу податків. Однак, є одна відмінність, якщо для другої групи враховувались податки, сплачені або до Пенсійного фонду, або в ZUS, то третя група враховує суму, внесену в обидві організації (що суттєво підвищує розмір виплат).

Таким чином, якщо вам вже виповнилося 60 (для жінок) або 65 років (для чоловіків), і ви якийсь час пропрацювали в Польщі, то можете претендувати на польську пенсію. Для її оформлення потрібно звернутися в ZUS. Подати заявку можна на офіційному сайті zus.pl.

Українцям пояснили, що таке пенсія за вислугу років і пенсія за віком — яка виплата вигідніша