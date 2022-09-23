Чи застосує росія ядерну зброю і на які країни це може вплинути

Якщо РФ застосує ядерну зброю, це вплине не лише на Україну. Під загрозою можуть опинитися й інші країни

Застосування ядерної зброї Росією крім України вплине на Польщу, Туреччину та Болгарію.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького застосування Росією ядерної зброї небезпечно для всіх країн Чорноморського регіону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі”, – сказав Вадим Скібіцький..

Телеграм-канал “Збройні Сили України. Війна з окупантами” повідомляє, що світ вже не сприймає країну-терориста так серйозно, як раніше.

“Звичайно, Росія — це абсолютне зло, яке може вчинити що завгодно. Але на ці сигнали США, Британія та інші країни готові реагувати моментально. Зараз США та вся Європа розуміють, що Росія ослаблена, і шантаж РФ вже не розцінюється так серйозно, як це було, наприклад, 24 лютого”, – йдеться у повідомленні.

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