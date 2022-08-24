Чи мають українські біженці сплатити податки з отриманої допомоги – відповідь юриста

Разом із отриманим за кордоном тимчасовим прихистком мільйони Українців отримали і право на соціальні грошові виплати від місцевих органів влади. Чи мають українці сплатити податки з отриманої допомоги і що саме передбачає українське законодавство у цьому випадку

Про це розповів Mind адвокат ADER HABER Станіслав Карпов, передає NNS

Для багатьох людей, які втратили в Україні і житло, і роботу, фінансова допомога в країні, що надає прихисток, стала чи не єдиним джерелом існування. Тим страшніше звучить питання про необхідність сплати податків із таких доходів.

Доводиться констатувати, що положення чинного податкового законодавства дійсно вказують на те, що отримані від іноземних урядів грошові кошти українські біженці мають задекларувати.

Декларацію щодо отриманих у 2022 році грошових коштів необхідно подати до 1 травня 2023 року. Також українці мають сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% і військовий збір у розмірі 1,5%. Податок і збір щодо отриманих у 2022 році грошових коштів слід сплатити до 1 серпня 2023 року.

А що із допомогою в Україні?

У цьому контексті цікаво виглядають паралелі із грошовими виплатами, що свого часу через програму «єПідтримка» отримували громадяни України, зокрема ті, які працювали на територіях, де велися активні бойові дії (6500 грн). Так от, стосовно виплат за програмою «єПідтримка» Державна податкова служба України роз’яснювала, що такі виплати не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

А тому ситуація з фінансовою допомогою за кордоном виглядає доволі абсурдно, оскільки незрозуміло, чому люди, які втратили в Україні ледь не усе, мають сплачувати податки із грошових коштів, наданих як допомога іноземними державами, тоді як, по суті, аналогічні виплати від України не оподатковуються.

Саме абсурдність такої ситуації дає надію, що до кінця року вона буде вирішена шляхом внесення відповідних змін до податкового законодавства.

Інше питання, яке виникає у зв’язку із цією ситуацією: яким чином податкові органи України дізнаються про отримання українськими громадянами грошових коштів від закордонних урядів? Ба більше, такі виплати інколи здійснюється в готівковому вигляді.

Як відстежити отримання коштів за кордоном?

Ефективним інструментом, що допоміг би українським податківцям, міг би стати автоматичний обмін податковою інформацією із іноземними країнами. Суть цього механізму, якщо говорити простою мовою, полягає в тому, що іноземні банки за результатами року передають українським податковим органам інформацію про банківські рахунки резидентів України та про їх стан.

Однак, за прогнозами Міністерства фінансів України, такий механізм запрацює в Україні лише у 2024 році (тобто буде здійснений обмін інформацією за 2023 рік). Окрім того, такий механізм все ж не вирішує питання щодо готівкових виплат.

Таким чином, щоб достовірно визначити коло громадян України, які отримали відповідні виплати, та суму таких виплат, податковим органам, очевидно, доведеться робити відповідні запити до іноземних держав щодо осіб, які отримали тимчасовий прихисток, та отримані ними виплати.

Враховуючи кількість переміщених осіб, обсяги такої роботи та інформації є надзвичайно великими, а тому не факт, що українські податківці будуть вдаватись до таких заходів. Навіть більше, не виключено, що у європейських країнах така інформація не зберігається централізовано, що знову-таки може ускладнити або навіть унеможливити її повноцінне надання.

У будь-якому випадку, сподіватимемось на розумність нашої держави в цьому питанні та його вчасне врегулювання на законодавчому рівні.

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