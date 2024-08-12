Юрист надав пояснення, чому Володимир Путін не запровадив воєнний стан у Курській області та прилеглих областях росії.

Російська влада й особисто очільник Кремля Володимир Путін хочуть зберегти контроль над цивільним населенням. Через це ввели на територіях Курської та прилеглих областей режим контр-терористичної операції, а не військовий стан.

Про це сказав політичний блогер і юрист Олександр Нотевський, передають “Новини України – НСН”.

Чому Путін не запровадив воєнний стан в Курській та прилеглих областях – пояснення юриста

Режим крип-икрористичної операції (КТО), за його словами, залишає на узбіччі військове командування РФ і передає всі повноваження за відновленням контролю в регіоні ФСБ, якій Путін довіряє більше.

“В Курській області ввели надзвичайний стан, як при якомусь стихійному лиху – наче дощ великий чи пожежа. А також в Курській, Брянській і Білгородській областях – режим КТО (контр-терористичної операції). КТО – це режим при якому можна суттєво обмежувати права цивільних. Спецслужби, правоохоронці матимуть повноваження конфісковувати майно, пакувати без розбору, слухати телефони. Відповідальні за КТО, за російським законодавством, ФСБ. Мали б ввести воєнний стан, але його не вводять, можливо через недовіру Путіна до військового командування, яке проґавило наступ”, – заявив він.

За словами юриста, воєнний стан в регіонах Росії міг би призвести до паніки серед населення, що невигідно Кремлю.

“При воєнному стані влада мала б організувати евакуацію цивільного населення. І от не дай боже цю евакуацію почати, на думку влади (РФ), це ж всі перелякаються і зрозуміють, що СВО йде не по плану”, – зазначив Нотевський.

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