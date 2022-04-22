Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у вищих щаблях влади в РФ відбуваються дивні події – люди, близькі до Путіна “зникають” за загадкових обставин

Соратників Путіна почали відправляти у відставку, деякі почали зникати не тільки з публічного життя, але опиняються за ґратами або стосовно них узагалі немає інформації.

Чиновники та силовики, близькі до Путіна, зникають за загадкових обставин. Військова невдача або втрата лояльності до лідера країни, який “ніколи не помиляється”, – і кожен може швидко втратити довіру та зійти з дистанції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Сергій Шойгу

У розпал “спецоперації” в Україні, яку оголосив Путін, зник глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу. Ширилися різні чутки про проблеми зі здоров’ям, зокрема про те, що він переніс серцевий напад. Навіть були припущення, що це сталося у неприродний спосіб.

Було випущено дивне відео конференції за участю Путіна, Шойгу та інших міністрів, на якому картинка із зображенням голови Міноборони була з перешкодами, що викликало безліч запитань до ролика.

Однак згодом Шойгу знову став з’являтися в медіа, його почали цитувати російські державні ЗМІ, а 21 квітня навіть було опубліковано відео зустрічі Путіна та Шойгу, які обговорюють ситуацію в Україні.

Сергій Бесєда

Керівник 5-ї служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ Росії Сергій Бесєда зараз перебуває у в’язниці “Лефортово” в Москві. Хоча ще на початку квітня був під домашнім арештом. Офіційно йому надали статтю: розтрата. Проте неофіційно це звинувачення висувається у Росії лише тим, хто потрапив у немилість диктатора.

Бесєда був відповідальний за український напрямок. Але замість того, щоб надавати президентові оперативну інформацію щодо настроїв у сусідній країні, Путіну доповідали нагору те, що він хотів чути. Ухвалюючи рішення про вторгнення в Україну, він керувався цими звітами. Ніякої “зустрічі визволителів із квітами” на нашій землі не відбулося, тому Бесєда і потрапив в опалу.

Проте параноя Путіна лише розростається. Побоюючись кротів у спецслужбах, проведено обшуки у будинках співробітників секретних служб, яких підозрюють у контактах із журналістами.

Арешт Бесєди – це не тільки боротьба особисто з ним, але й сигнал усім іншим, що на зрадників чекає в’язниця.

Роман Гаврилов

У середині березня за наказом Путіна заарештували заступника начальника Російської національної гвардії Романа Гаврилова. Офіційно це не підтверджують, а у ЗМІ лише є інформація, що його звільнено.

За словами розслідувача з Болгарії Христо Грозєва, існує дві версії затримання Гаврилова – або він передав ворогові таємну військову інформацію, або його викрили в “розтраті пального”.

Грозєв наголошує, що Путін цілком усвідомлює, яке безладдя панує у здійсненні командування “спецоперацією” в Україні. У зв’язку з цим у лавах армії та спецслужбах проводяться зачистки. Однак він порушив дуже важливе правило під час війни – не міняти коней на переправі.

У росії планують зміну влади: кого готують на місце путіна