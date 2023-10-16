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Cуспільство

Четверо іноземців у Литві осквернили український прапор — яким може бути покарання

Журналіст
Четверо іноземців у Литві осквернили український прапор — яким може бути покарання
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У столиці Литви Вільнюсі ввечері 15 жовтня четверо іноземців, троє з яких, імовірно, були п’яними, осквернили український прапор

Про це повідомила представниця поліції Вільнюського повіту Юлія Самороковська, цитує LRT, інформує НСН.

Чотирьох людей помітили, коли вони несли український прапор. Потім вони поклали його у сміттєвий бак та, плюнувши на нього, пішли. Інцидент потрапив на відео.

Четверо іноземців у Литві осквернили український прапор — яким може бути покарання

Четверо іноземців у Литві осквернили український прапор

Поліціянти затримали трьох чоловіків, які, ймовірно, були пʼяними, а також жінку, яка була тверезою. Відомо, що серед них троє угорців та один громадянин Німеччини.

За фактом наруги над символом іноземної держави правоохоронці розпочали досудове розслідування. У поліції зазначили, що мотиви і наміри затриманих поки незрозумілі.

Яким може бути покарання?

За осквернення офіційно розміщених герба чи прапора іноземної держави, прапора Європейського Союзу чи міжнародної громадської організації у Литві передбачений штрафом, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.

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