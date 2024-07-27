Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ – стала відома причина

Британія не дозволяє Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації. Названо причину.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що політика уряду Британії щодо використання ЗСУ наданої зброї стала дуже заплутаною. Настільки заплутаною, що навіть президент України Володимир Зеленський відчув збентеження на зустрічі з новим прем’єр-міністром Великобитанії Кіром Стармером, яка відбулася цього місяця.

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Зокрема, Стармер заявив про готовність послабити обмеження на використання британських ракет Storm Shadow Україною. Однак пізніше Міноборони Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу.

Це пов’язано з тим, що перед ухваленням такого рішення Британія мала узгодити його з Францією. Джерела The Times пояснили, що Франція разом із Британією виробляє цей тип ракет і є важливим союзником НАТО.

У зв’язку з цим Великобританія не може приймати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть допомогти спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Наразі поки що не ясно, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.

За словами одного з джерел The Times, Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною.

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