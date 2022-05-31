5 правил спілкування біженців за кордоном: чого українцям треба остерігатися в Європі

Із початком війни в Україні мільйони наших співгромадян опинилися у країнах ЄС. Багато хто з них – уперше. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію треба знати правила спілкування біженців за кордоном

Не знаючи мови, менталітету, законів чужої країни, а також не маючи в ній жодних соціальних зв’язків, біженці за кордоном можуть стати легкою жертвою шахраїв або торговців людьми.

Щоби цього не сталося, слід запам’ятати кілька простих правил спілкування та поведінки за кордоном. Треба знати, чого в жодному разі робити не можна. Дотримуючись цих табу, можна зберегти не лише свої заощадження і не позбутися документів, а й, можливо, у деяких випадках зберегти свободу і життя.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже потрібно засвоїти 5 табу, які допоможуть біженцям за кордоном вижити і не загубитися в чужій країні:

1. Документи

Не віддавайте свої документи в руки невідомо кому. І тим більше, не довіряйте їх комусь на тривалий час. Крім того, обов’язково заздалегідь зробіть копії найважливіших документів як паперових, так і електронних.

2. Транспорт

Дізнайтесь, куди вас мають намір везти. Найкраще – пересуватися в автобусі з іншими біженцями, де багато людей. Не сідайте в машину до незнайомих людей і людей, які викликають у вас підозру. Втім, якщо навіть вони не здаються вам підозрілими, все одно зробіть фото автомобіля з номерами, в який ви сідаєте, а також дізнайтеся про маршрут і повідомте своїм близьким. І обов’язково ненав’язливо повідомите тим, хто вас перевозить, що ваші рідні та друзі вже в курсі, на якому автомобілі і куди ви їдете.

3. Допомога

Не довіряйте малознайомим людям, які пропонують вам допомогу. Можливо, вони сповнені найщиріших намірів, та все ж ви не знаєте, що у них за душею. Тому приймайте лише допомогу від офіційних осіб та організацій.

4. Спілкування

Не довіряйте людям, яких ви не знаєте. Навіть якщо вони ваші співвітчизники. Довіряйте лиш тим, із ким ви добре знайомі, і в кому не сумніваєтесь. І ще, нікому не довіряйте свій мобільний телефон.

5. Зв’язок

Намагайтеся завжди залишатися на зв’язку зі своїми родичами і друзями. Заздалегідь домовтеся з ними про якесь кодове слово або коротку фразу, що сигналізує, що ви в небезпеці. Крім того, біженці за кордоном завжди можуть зателефонувати за номером 527. Це – “гаряча лінія” для мігрантів. Вона відкрита для зв’язку щодня з 8:00 до 20:00. Дзвінки на цей номер із мобільного – безкоштовні.

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