2 головні причини, навіщо класти смартфон у холодильник

Смартфон давно став нашим надійним другом та помічником. Іноді треба класти смартфон у холодильник – 2 головні причини, щоб це зробити

Багато людей настільки звикли до мобільних телефонів, що не уявляють без них життя. Іноді вони кладуть улюблений смартфон у холодильник. Навіщо це робити, знають експерти у галузі технологій

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Смартфон може опинитися у холодильнику з кількох причин. Опустимо ту, коли людина у пошуках їжі випадково залишить девайс у недозволеному місці. Є дві головні причини, навіщо це справді можна зробити.

Перша обумовлена перегрівом. У спекотний літній сезон вам телефон може занадто нагрітися, що може призвести до поломки. Тоді є сенс ненадовго відправити його на полицю з продуктами. З тією ж метою мобільний можна відправити під увімкнений кондиціонер – щоб він швидше “прийшов до тями”.

Друга причина покласти пристрій у холодильник – необхідність швидко розрядити батарею. Справа в тому, що при низькій температурі літій, що міститься в акумуляторі, загусне. Він втрачає здатність передавати енергію. В результаті – рівень заряду різко падає.

3 вагомі причини, чому смартфони потрібно класти екраном вниз на поверхню