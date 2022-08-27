12 найбільш затребуваних професій у Польщі, на які можуть претендувати українці

Нині велика кількість українців через війну перебуває за кордоном, зокрема у Польщі. Одним з найпопулярніших питань залишається працевлаштування. Список найбільш популярних професій у Польщі
За кордоном українцю знайти роботу може бути важче, ніж в рідній країні через мовний бар’єр. Однак, це цілком можливо.
«Дивогляд» із посиланням на Personnel Service вирішив розповісти вам, які професії в Польщі найбільше цінуються і залишатимуться затребуваними ще кілька років, передає NNS
12 найбільш затребуваних професій в Польщі, на які можуть претендувати українці:
- столяр;
- муляр;
- слюсар;
- укладальник тротуарної плитки;
- зварювальник;
- покрівельник;
- електрик;
- бетонник;
- тесляр;
- штукатур;
- оператор будівельної техніки;
- монтер.
Місячна заробітна плата фахівців цих напрямків становить від 3,5 до 5 тис злотих. Враховуючи, що наразі на ринку цих кадрів не так багато, існує ймовірність, що вже за кілька років їхня зарплата зростатиме.
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