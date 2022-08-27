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12 найбільш затребуваних професій у Польщі, на які можуть претендувати українці

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12 затребованных профессий в Польше

Нині велика кількість українців через війну перебуває за кордоном, зокрема у Польщі. Одним з найпопулярніших питань залишається працевлаштування. Список найбільш популярних професій у Польщі

За кордоном українцю знайти роботу може бути важче, ніж в рідній країні через мовний бар’єр. Однак, це цілком можливо.

«Дивогляд» із посиланням на Personnel Service вирішив розповісти вам, які професії в Польщі найбільше цінуються і залишатимуться затребуваними ще кілька років, передає NNS

12 найбільш затребуваних професій у Польщі, на які можуть претендувати українці

12 найбільш затребуваних професій в Польщі, на які можуть претендувати українці:

  • столяр;
  • муляр;
  • слюсар;
  • укладальник тротуарної плитки;
  • зварювальник;
  • покрівельник;
  • електрик;
  • бетонник;
  • тесляр;
  • штукатур;
  • оператор будівельної техніки;
  • монтер.

Місячна заробітна плата фахівців цих напрямків становить від 3,5 до 5 тис злотих. Враховуючи, що наразі на ринку цих кадрів не так багато, існує ймовірність, що вже за кілька років їхня зарплата зростатиме.

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