12 найбільш затребуваних професій у Польщі, на які можуть претендувати українці

Нині велика кількість українців через війну перебуває за кордоном, зокрема у Польщі. Одним з найпопулярніших питань залишається працевлаштування. Список найбільш популярних професій у Польщі

За кордоном українцю знайти роботу може бути важче, ніж в рідній країні через мовний бар’єр. Однак, це цілком можливо.

«Дивогляд» із посиланням на Personnel Service вирішив розповісти вам, які професії в Польщі найбільше цінуються і залишатимуться затребуваними ще кілька років, передає NNS

12 найбільш затребуваних професій в Польщі, на які можуть претендувати українці:

столяр;

муляр;

слюсар;

укладальник тротуарної плитки;

зварювальник;

покрівельник;

електрик;

бетонник;

тесляр;

штукатур;

оператор будівельної техніки;

монтер.

Місячна заробітна плата фахівців цих напрямків становить від 3,5 до 5 тис злотих. Враховуючи, що наразі на ринку цих кадрів не так багато, існує ймовірність, що вже за кілька років їхня зарплата зростатиме.

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