50 млрд євро для України – як вдалося вмовити Орбана

Стало відомо, як вдалося вмовити Орбана не накладати вето на виділення Європейським Союзом 50 євро для України, передає, посилаючись на Європейську правду, НСН.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що він задоволений результатом, адже на саміті ЄС 1 лютого добився виконання своїх вимог у контексті надання Україні макрофінансової допомоги на 50 млрд євро.

Про це йдеться у його дописі в Twitter (X) і оприлюдненому ним відеоролику.

Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори, – написав Орбан

Він також нагадав, що у грудні саміт ЄС не зміг знайти рішення “двох угорських проблем”, тому він не дав згоди на допомогу Україні.

Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період, – заявив Орбан, додавши, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні

Прем’єр Угорщини стверджує, що пристав на цю пропозицію “після довгих переговорів”.

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

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