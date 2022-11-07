Як українцям в Польщі підтвердити статус інвалідності: алгоритм дій

Українці в Польщі можуть підтвердити статус інвалідності. Люди з обмеженими можливостями мають право на відшкодування вартості ліків та протезів.

Статус інвалідності в Польщі підтверджується так само як і в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Факти».

Інвалідність у Польщі підтверджує Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності. Для цього необхідно:

українську довідку про інвалідність;

направлення сімейного лікаря (дійсне 1 місяць);

документ, що засвідчує особу;

PESEL;

заяву.

До цього переліку додається засвідчення місця проживання у Польщі та інші документи, які є людини, що стосуються історії хвороби.

Як підтвердити статус інвалідності у дитини

Для вищезазначеного переліку документів слід додати посвідчення особи одного з батьків чи опікунів. Усі документи мають бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем.

Подані Вами документи поліція розглядає від двох до шести тижнів. Потім надсилає запрошення із зазначенням дати та часу, коли потрібно прийти особисто з оригіналами всіх документів.

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