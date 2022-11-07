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Як українцям в Польщі підтвердити статус інвалідності: алгоритм дій

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Як українцям в Польщі підтвердити статус інвалідності: алгоритм дій

Українці в Польщі можуть підтвердити статус інвалідності. Люди з обмеженими можливостями мають право на відшкодування вартості ліків та протезів.

Статус інвалідності в Польщі підтверджується так само як і в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Факти».

Інвалідність у Польщі підтверджує Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності. Для цього необхідно:

  • українську довідку про інвалідність;
  • направлення сімейного лікаря (дійсне 1 місяць);
  • документ, що засвідчує особу;
  • PESEL;
  • заяву.

До цього переліку додається засвідчення місця проживання у Польщі та інші документи, які є людини, що стосуються історії хвороби.

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Для вищезазначеного переліку документів слід додати посвідчення особи одного з батьків чи опікунів. Усі документи мають бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем.

Як українцям в Польщі підтвердити статус інвалідності: алгоритм дій

Подані Вами документи поліція розглядає від двох до шести тижнів. Потім надсилає запрошення із зазначенням дати та часу, коли потрібно прийти особисто з оригіналами всіх документів.

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