Google відкрив на своїх мапах всі стратегічні й військові об’єкти росії. Відтепер їх можна роздивитися у максимально високій якості, передає NNS, посилаючись на АРМІЯ INFORM.

У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

Роздільна здатність зображень до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці “Адмірал Кузнецов”.

Також у гарній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Усі бажаючі також можуть ознайомитись, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони рф.

Або, як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

А це важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ «Петр Великий».