Ердоган пригрозив Заходу війною «півмісяця і хреста», зібравши 1,5-мільйонний мітинг у Стамбулі

Ердоган пригрозив Заходу війною між мусульманами і християнами, прямо звинувативши західні країни у жертвах серед палестинського населення. Свої заяви він зробив на 1,5-мільйонному мітингу, зібраному ним у Стамбулі сьогодні, 28 жовтня. НСН розповість все, що відомо про це.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу назвав країни Заходу головною причиною загибелі мирних жителів на Близькому Сході.

Ті, хто проливав крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей, – сказав Ердоган, чиї слова наводить агентство “Анадолу”

Президент Туреччини також заявив:

Західний світ мобілізував своїх політиків і засоби масової інформації, щоб узаконити різанину дітей, жінок і безневинних людей у секторі Газа, а Ізраїль явно чинить військові злочини. Ізраїль не виявляє ані найменшого занепокоєння з приводу вбивств людей. Саме Захід відповідальний за різанину в Секторі Гази. Різанина в Секторі Гази – повністю справа рук Заходу, – заявив турецький лідер

Водночас Ердоган виступив із твердженням, що Ізраїль – “пішак”, яким пожертвують у разі потреби.

Гей, Ізраїлю! ООН проголосувала і 120 країн вам сказали припинити вогонь. 40 країн залишилися осторонь і лише 13-14 вас підтримали. Ізраїлю, ти будеш самотнім. Хоч би що ти робив», — заявив Ердоган під час мітингу.

Ердоган пригрозив Заходу війною «півмісяця і хреста»

«Гей, Захід! Ви хочете війну між хрестом та півмісяцем? Гей, Захід! Я звертаюсь до вас! Ви хочете війну між хрестом та півмісяцем? Тоді знайте, цей народ живий, цей народ стійкий. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху, ми будемо такими ж на Близькому Сході. Ми можемо приїхати до вас одного разу вночі!…» – пригрозив Ердоган

Він заявив, що ще сто років тому Палестина для турків була тим же самим, що й Адана (Адана – місто в Туреччині). Газа була частиною територій Туреччини, яку турки не хотіли втратити.

Кожна країна має право на самозахист, але де справедливість? У Газі відбувається різанина! І ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем, ми вже працюємо над цим, – сказав Ердоган Ізраїль як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна, – додав він

На фоні цих заяв глава МЗС Ізраїлю заявив про необхідність усім диппредставникам Ізраїлю в Туреччині терміново повернутися додому.

За інформацією “Анадолу”, на мітингу зібралося до 1,5 млн осіб. Він проходив у турецькому аеропорту ім. Ататюрка.

Що ще відомо про ситуацію?

МЗС Саудівської Аравії виступило із засудженням наземних дій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в анклаві.Тим часом у суботу в ЦАХАЛ знову закликали палестинців задля безпеки перебратися на південь Сектора Гази.

“Це настійна порада військових. Для пріоритетного забезпечення вашої безпеки ми закликаємо всіх жителів півночі Сектора Гази і міста Гази тимчасово піти на південь”, – наводять західні ЗМІ слова представника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

У суботу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що ЦАХАЛ розпочала новий етап операції проти ХАМАС.

Мітинг у Стамбулі 28 жовтня: відео

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