Елізабет Трасс – новий прем’єр Британії: що про неї відомо і що вона обіцяє Україні

Топ-новиною понеділка 5 вересня стало повідомлення про те, що Елізабет Трасс – новий прем’єр-міністр Великої Британії. Що про неї відомо і які обіцянки вона давала щодо України, NNS розповість, посилаючись на ТСН і Уніан.

Отже, після того, як Борис Джонсон оголосив про відставку, у Великій Британії розпочалися перегони за крісло прем’єр-міністра. Однією з тих, хто претендував на цю посаду, була 47-річна Ліз Трасс. І 5 вересня стало відомо, що уряд Британії знову очолить жінка.

Трасс негласно називають “справжньою синьою” кандидаткою і Маргарет Тетчер 2.0, а ще до скандалів, пов’язаних із відставкою Джонсона, Трасс називали його головною наступницею, і це звання вона чудово підтверджувала, адже була однією з найстійкіших прихильниць прем’єра, захищавши його до кінця.

5 вересня стало відомо, що вона перемогла в політичних перегонах та стала новою прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Елізабет Трасс – що про неї відомо

Юність та освіта

Мері Елізабет Трасс народилася 26 липня 1975 року в Оксфорді, в сім’ї Джона Кеннета та Прісцили Мері Трасс. З раннього віку в сім’ї воліли використовувати її друге ім’я Елізабет, яке, без сумніву, є одним із найпопулярніших у Великій Британії, та в результаті воно скоротилося до більш простого – Ліз. Батько майбутньої політикині був професором математики Лідського університету, а мати – медсестрою, вчителькою та учасницею “Кампанії за ядерне роззброєння Великої Британії”.

Виросла Ліз у Шотландії, трохи жила в Канаді, потім повернулася до Великої Британії, де вивчала філософію, політику та економіку в Мертон-коледжі в Оксфорді. Під час навчання в коледжі Ліз підтримувала ліберал-демократів і навіть 1994 року виступила з промовою на конференції, де закликала до скасування монархії. Та незабаром, після закінчення навчання, 1996 року Трасс вступила до Консервативної партії, де залишається донині.

Політична кар’єра

Після закінчення університету Трасс стала бухгалтеркою і працювала в компаніях Shell і Cable & Wireless, та вона завжди хотіла займатися політикою, до чого активно йшла. Після кількох безуспішних спроб 2010 року її нарешті обрали депутаткою від Південно-Західного Норфолка, а вже за два роки вона увійшла до складу уряду як міністерка освіти. 2016 року вона увійшла в історію, ставши першою жінкою – міністеркою юстиції та лордом-канцлеркою за тисячолітню історію.

У квітні 2017 року Кабінет міністрів зажадав від Терези Мей звільнити Елізабет Трасс від обов’язків лорда-канцлерки. Тоді її призначили головною секретаркою Казначейства у другому кабінеті Терези Мей і, власне, це було пониження. 2019 року Ліз вже виявляла амбіції на крісло лідерки Консервативної партії на зміну Мей, коли та пішла у відставку, але врешті-решт вирішила не балотуватися і підтримала Бориса Джонсона, а під час формування його кабінету отримала посаду міністерки зовнішньої торгівлі та очільниці Торгової ради Великої Британії.

За Джонсона її кар’єра ще більше зросла. Так, 2021 року Ліз призначили на посаду міністерки закордонних справ, яку вона обіймає і донині. На цій посаді вона домоглася звільнення британських громадян Назанін Загарі-Реткліфф та Ануше Ашурі, яких було затримано в Ірані через звинувачення у шпигунстві і засуджено до п’яти років в’язниці, також Ліз зайняла жорстку позицію щодо вторгнення Росії до України.

“Ми вже активізувалися в Україні. Війна в Україні – це наша війна, це війна всіх, тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас. Тяжке озброєння, танки, літаки – глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам треба це зробити, – сказала вона у своїй історичній промові у квітні 2022 року. – Водночас ми маємо надавати підтримку українському народу. Це означає допомагати біженцям, це означає доставляти їжу, ліки та інші предмети першої необхідності, це означає підтримувати економіку на плаву. Це також означає притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини”.

Особисте життя

Про своє особисте життя політикиня не дуже поширюється, але вона одружена з фінансовим директором Г’ю О’Лірі, з яким познайомилася на партійній конференції 1997 року. Вони одружилися через три роки, 2000 року, і в цьому шлюбі у них народилося дві доньки.

Однак 2006 року Трасс опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо про її роман із колишнім депутатом від консерваторів Марком Філдом, який на той час був її політичним наставником. Роман тривав близько 18 місяців до червня 2005 року.

Стиль

Елізабет – дуже стильна жінка і любить оригінальні вбрання. Посада не дозволяє їй носити надто екстравагантні луки, проте вона знаходить вихід, обираючи хоч і строгі сукні стриманих фасонів, та з цікавими деталями, яскравих і насичених відтінків.

До штанів вона також підходить оригінально, роблячи їх основним акцентом образу. Тож нудним вбрання політикині точно не назвеш.

Також особливу увагу варто звернути на взуття міністерки, адже туфлі на підборах – однозначно її пристрасть. Ліз найчастіше обирає яскраві туфлі та ботильйони.

Обіцянки Елізабет Трасс щодо України

Чиновниця обіцяла, що на посаді прем’єра піде слідами Джонсона, буде найбільшим другом української держави, і президент РФ Володимир Путін “зазнає стратегічної поразки”.

Трасс неодноразово говорила, що працюватиме із союзниками над тим, щоб Київ отримав більше гуманітарки та зброї.

“У ролі прем’єр-міністра я буду найбільшим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов’язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки, а Росія буде обмежена в майбутньому”, – сказала вона.

Трасс обіцяла, що Британія “залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно”. Чиновниця пояснювала, що Україна є важливою для всіх європейців, оскільки бореться за майбутнє, демократію та суверенітет.

“…З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою і дитиною, які страждають, ми будемо надавати більше (допомоги Україні)”, – говорила Трасс.

Вона пояснювала, що допомога Україні має одну мету – посилити президента Володимира Зеленського.

“…Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу”, – зазначила чиновниця і додала, що ніхто не може почуватися в безпеці, допоки РФ не відійде.

Чиновниця називала російського лідера жахливим диктатором і наголошувала на тому, що з ним не потрібно йти на компроміси.