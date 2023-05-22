Росія готує елітну групу «Шторм» для масованих повітряних атак України – британська розвідка

Росія готує елітну групу «Шторм» для масованих повітряних атак України. Про це повідомляє британська розвідка, передає НСН.

За даними розвідки Сполученого Королівства, до складу нового підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Як пояснили в Міноборони Великої Британії, таке поєднання типів літаків вказує на те, що основним завданням групи будуть удари по наземних цілях.

Посилаючись на російські ЗМІ, у відомтсві відзначили, що Міноборони РФ планує залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи велику грошову винагороду, а також оголошує набір для льотчиків у відставці.

Створення групи демонструє те, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які “серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту”.

Росія готує елітну групу «Шторм» – розвідка Британії

Нагадаємо, у травні росіяни поновили масовані ракетні удари по Україні. Зазвичай удари ракетами і дронами завдаються уночі. Атакують практично кожну ніч або під ранок. Вважається, що основною метою ударів є пошук і виснаження української протиповітряної оборони.

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