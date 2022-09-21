Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН: що він сказав – основні тези

Президент США Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку 21 вересня, передає NNS, посилаючись на відео виступу.
Джо Байден відреагував на гучні заяви глави кремля володимира путіна. Глава Білого дому заявив, що росія порушила основні принципи статуту Організації.
Байден розпочав виступ із заяви, що неспровоковане вторгнення Росії в Україну стало прямим порушенням основних принципів статуту ООН, ухваленого у 1945 році.
Він підкреслив, що вважає війну Росії проти України “війною однієї людини” – російського диктатора Володимира Путіна.
Президент США вказав на заяви Путіна про можливість застосування Росією ядерної зброї, а також на плани проведення псевдореференумів на тимчасово окупованих територіях як нібито підстави для анексії цих територій. Він наголосив, що така поведінка Кремля є грубим порушенням статуту ООН.
Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН – основні тези
- Ми й надалі виявлятимемо солідарність з Україною проти агресії РФ.
- США виступають за зміцнення демократії вдома і в усьому світі.
- США тісно працюють із союзниками, щоб не допустити потенційної атаки РФ на території НАТО.
- Росія безсоромно порушила основні засади статуту ООН.
- Усі повинні чинити максимальний тиск на путіна, щоб зупинити війну.
- США хочуть, щоби війна в Україні закінчилася на справедливих умовах.
- Путін виступив із безрозсудними ядерними погрозами.
- Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім Росії, не прагнув конфлікту.
- США виступають за розширення Радбезу ООН, у тому числі за рахунок нових постійних членів.
- Росія проводить бутафорські референдуми.