Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН: що він сказав – основні тези

Президент США Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку 21 вересня, передає NNS, посилаючись на відео виступу.

Джо Байден відреагував на гучні заяви глави кремля володимира путіна. Глава Білого дому заявив, що росія порушила основні принципи статуту Організації.

Байден розпочав виступ із заяви, що неспровоковане вторгнення Росії в Україну стало прямим порушенням основних принципів статуту ООН, ухваленого у 1945 році.

Він підкреслив, що вважає війну Росії проти України “війною однієї людини” – російського диктатора Володимира Путіна.

Президент США вказав на заяви Путіна про можливість застосування Росією ядерної зброї, а також на плани проведення псевдореференумів на тимчасово окупованих територіях як нібито підстави для анексії цих територій. Він наголосив, що така поведінка Кремля є грубим порушенням статуту ООН.

Джо Байден виступив перед Генасамблеєю ООН – основні тези