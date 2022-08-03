Два британські бойові кораблі для розмінування готові до передачі Україні — посол

Два британські бойові кораблі для розмінування готові до передачі Україні. Під час візиту в Київ британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі всеукраїнського телемарафону у вівторок, 2 серпня. Повідомляє NNS.

«Два кораблі вже готові до передачі Україні. Зараз ми ведемо розмову про те, чи потрібні нам іще кораблі з огляду на ситуацію в Чорному морі. Йдеться про кораблі, які займаються розмінуванням, — спеціалізовані бойові судна, на яких зараз навчаються українські екіпажі», розповів він.

Пристайко також зазначив, що коли йдеться про допомогу Україні з боку Великої Британії, «ми маємо на увазі або те, що вже сталося, або те, що відбудеться найближчим часом».

Під час візиту в Київ британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, у рамках якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів. Велика Британія тривалий час підтримувала ЗСУ в рамках навчально-тренувальної операції ORBITAL: протягом 2015—2022 років підготували 22 тисячі українців.

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