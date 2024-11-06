Дрони ГУР атакували порт у Каспійську, де розташована флотилія МФ РФ (відео)

Дрони ГУР атакували порт у Каспійську, де розташована флотилія МФ РФ. Вибухові події сталися сьогодні вранці. Через «бавовну» оголошували план «килим» і зупиняли роботу у Махачкалі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Вони опублікували відео з Каспійська у Дагестану, передають «Новини України – НСН».

Дрони ГУР атакували порт у Каспійську: подробиці

У мережі з’явилося відео, на якому як стверджується, момент атаки безпілотників на базу Каспійської флотилії ВМФ РФ в Дагестані.

Також можна побачити такі відео.

Згодом з’явилася інформація від української сторони.

У російському Каспійську дрони ГУР атакували порт з кораблями. Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Це спецоперація ГУР”, – додав співрозмовник

Джерело зазначило, що в Каспійську розміщений головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тис. осіб.

Глава українського ЦПД Коваленко підтвердив, що в Каспійську атакували порт.

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