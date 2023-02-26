Для українців за кордоном створили мобільний додаток. Він має назву I’m Ukrainian. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

У мобільному додатку можна знайти можливості працевлаштування і заклади для здобуття освіти, різні волонтерські центри, спільні екскурсії, громадські заходи тощо.

Також українці можуть самостійно додавати оголошення про власні події, послуги та просто розміщувати оголошення, які б зацікавили наших земляків.

Зараз додаток «I’m Ukrainian» доступний у Польщі, США, Канаді, Румунії, Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Франції, Швейцарії та Чехії.

Для українців за кордоном створили додаток: як ним користуватися

Вхід у застосунок здійснюється за допомогою державного додатка «Дія». Завантажте «I’m Ukrainian»:

Вкажіть дійсну електронну пошту; Оберіть функцію «вхід через «Дію»; Підтвердіть авторизацію у своєму акаунті на державній платформі.

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