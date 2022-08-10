Данія приєднається до навчання українських військових у Британії. Це одна з ініціатив, яка буде представлена під час донорської конференції у Копенгагені 11 серпня.

Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військового вишколу”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Данія підтримає навчальний проєкт під керівництвом Британії, залучивши 130 данських солдатів, і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії.

“Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України”, заявили у Міноборони Данії.

Повідомляється, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час донорської конференції у Копенгагені 11 серпня. У 2022 році на проєкт підтримки військового вишколу українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада. Відомо, що програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

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