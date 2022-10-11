Чи закінчуються у росії ракети – відповідь військового експерта

Про те, що у росії ракети вже закінчуються, ми чуємо від різних експертів ледве не з весни. Але ракетні удари по населеним пунктам України продовжуються, дуже часто вони завдаються по цілям, які абсолютно не стосуються оборонної сфери і їх знищення не допоможе окупантам виграти війну. А останніми днями рф застосовує тактику масованих атак. І все це наштовхує на думку, що запасів ракет у держави-агресорки ще багато.

Чи так це насправді? Своєю думкою поділився британський аналітик Майкл Кларк, передає NNS, посилаючись на Sky News.

Незважаючи на те, що Росія випустила по Україні 84 ракети протягом тільки одного дня 10 жовтня, колишній керівник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк переконаний, що ракети у ЗС РФ все ж таки закінчуються.

На підтвердження своїх слів військовий аналітик говорить про те, що Росії в багатьох випадках доводиться ‘імпровізувати’.

Так, зокрема, нерідко по будівлях окупанти б’ють ракетами морського базування — протикорабельні ракети з напівтоновим зарядом, розраховані на авіаносці.

‘Ми бачили, як ракети потрапляли в будинки, і це ракети морського базування, протикорабельні ракети з напівтонними набоями, розрахованими на авіаносці’, – пояснив Кларк.

«Ми бачили, як ракети класу ‘земля-повітря’ для повітряних цілей застосовуються по наземним цілями. ‘Калібрів’ морського базування вчора було небагато. Якби у росіян їх було багато, вони б і запускали багато», – додав він.

Справа в тому, що в Росії закінчуються складові компоненти, необхідні для випуску таких речей, тому що РФ під санкціями.

У виробництві високоточних ракет Росія багато в чому покладається імпортні складові. Але закордонних союзників у РФ небагато. Представники України кажуть, що ЗС РФ застосовують дрони іранського виробництва.

За словами Майкла Кларка, з українською війною до Європи повернулася промислова війна і переможе у ній той, кому вдасться мобілізувати свої промислові потужності.