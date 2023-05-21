Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України: що у ньому

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України під час зустрічі лідерів «Великої сімки» на саміті у Херосімі, повідомляється на сайті Пентагону, передає НСН.

США передають Україні черговий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Після зустрічі президентів Зеленського та Байдена на саміті «Великої сімки» Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. ЗСУ отримають боєприпаси, мостові системи, броньовані медичні машини та інше

Новий пакет військової допомоги для України: що у ньому

До пакету ввійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

Також нагадаємо, що у Японській Хіросімі нині проходить саміт «Великої сімки», на якому присутній президент України Володимир Зеленський. Сьогодні, 21 травня, розпочалася зустріч Зеленського з лідерами країн «Великої сімки».

Розпочалася зустріч Зеленського з лідерами країн «Великої сімки»: відео

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