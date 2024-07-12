Байден оголосив про схвалення Ukraine Compact – Українського договору для підтримки Києва

Президент США Джо Байден оголосив про схвалення країнами, які підписали двосторонні безпекові угоди з Україною, Українського договору (Ukraine Compact), який об’єднає держави “в єдину, скоординовану та всеосяжну архітектуру для підтримки Києва”.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна, передають «Новини України – НСН».

Байден оголосив про схвалення Ukraine Compact

На заході з нагоди схвалення Українського договору у Вашингтоні Байден зазначив, що торік країни “Великої сімки” підписали декларацію про довгостроковий захист України, і пізніше до країн долучилися ще 25 країн, які зобов’язалися провести переговори та підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною.

Тепер, рік потому, понад 20 країн, а також Європейський Союз завершили переговори і підписали ці угоди. І ще більше країн завершують роботу над ними в даний момент. Цей Compact об’єднує всі ці країни в єдину, скоординовану і всеосяжну архітектуру для підтримки України не тільки зараз, а й на роки вперед, – сказав він

Американський лідер зазначив, що в довгостроковій перспективі, після того, як війна РФ проти України закінчиться, “якщо Путін знову спробує це зробити, всі країни, які схвалили договір, зобов’язалися підтримувати Україну, так само як ми підтримуємо її зараз”.

Ми робимо ще один важливий крок у нашій колективній підтримці України. Ми називаємо це Ukraine Compact, – заявив він.

Також Байден наголосив, що у короткостроковій перспективі США та партнери продовжать постачати Україні зброю, боєприпаси та навчання, необхідні для відбиття російських військ, а в середньостроковій перспективі – допоможуть створити майбутні сили, що матимуть достатню міць і можливості як для захисту України, так і для стримування подальшої агресії.

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