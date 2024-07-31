Автобус з українцями потрапив в смертельну ДТП у Польщі: що відомо (фото)

Автобус з українцями потрапив в смертельну ДТП у Польщі. Аварія сталася на автомагістралі А2 у Тульце поблизу Познані.

Про це повідомляє польське видання “Факт“, передають «Новини України – НСН».

Секунди неуважності вистачило, щоб на автомагістралі А2 у Тульце поблизу Познані сталася величезна трагедія. Автобус із пасажирами врізався в задню частину вантажівки. Служби повідомляють про шістьох постраждалих. На жаль, життя одного з постраждалих врятувати не вдалося, – йдеться у повідомленні

Автобус з українцями потрапив в смертельну ДТП у Польщі: що відомо

Зазначається, що трагічна ДТП сталася у вівторок увечері, 30 липня, між розв’язками Poznań Krzesiny та Poznań Wschód. У бік Варшави рухався білий автобус Fiat Ducato на українських номерах. Він із силою вдарився в задню частину вантажівки.

В автобусі, окрім водія, було семеро пасажирів. Серед них один громадянин Польщі, решта – громадяни України. Лише одна людина серйозно не постраждала.

62-річний водій (українець) загинув на місці, інші були доставлені в лікарню. Стан двох постраждалих оцінюють як важкий – 83-річної жінки та 62-річного чоловіка.

На місці працювало багато служб. Деякі постраждалі були затиснуті в розчавленому автомобілі, і щоб їх вивільнити, знадобилася допомога пожежників.

Було залучено багато карет швидкої допомоги та приземлився рятувальний гелікоптер. Шлях А2 був заблокований на кілька годин.

За попередніми даними, водій автобуса був необережним. Проте точні обставини з’ясує слідство, яке триває, повідомив Лукаш Патерський, прес-офіцер Головного управління поліції міста Познань.

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