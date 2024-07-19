«Аварія на Ростовській АЕС з викидом радіації» – що про це кажуть в ГУР

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нібито сталася аварія на Ростовській АЕС з викидом радіації. Інформацію поширили як російські, так і українські телеграм-канали. Офіційного підтвердження від країни-агресорки немає. У ГУР відреагували і прокоментували ситуацію.

Коментар надав в ефірі телемарафону Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передають «Новини України – НСН».

Українська розвідка слідкує за ситуацією на Ростовській АЕС. Однак всі заяви росіян потребують детальної перевірки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Російські Телеграми-канали, інформацію яких потім поширили згодом й в Україні, заявляють, що на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. Через це “йде постійний витік радіації”.

Влада Ростовської області заявляє, що АЕС працює штатно, а всі повідомлення про поломки та витік – фейки.

Кремль також заперечує факт поломки на АЕС. Водночас у південних регіонах РФ та у тимчасового окупованому Криму було запроваджено графіки відключення електроенергії.

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За словами Юсова, за інформацією, яка поширюється у російських соціальних мережах уважно стежать. Однак всі дані потребують ретельної перевірки.

Звичайно, всі українці і ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Ну зрозуміло, що ті інформації, які поширюються із російських пабліків, – треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків, – сказав Юсов

Він нагадав, що Росія – є закритою державою і там досить часто замовчують дані про техногенні проблеми. Прикладом тому він згадав Чорнобиль і замовчування аварії на ЧАЕС.

Виключати проблеми такого порядку ми не можемо і говорити повністю сьогодні що “це не так” – немає для цього підстав. Перевіряти повинні. Те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян, від міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері – так, може. Така природа диктатури, але правду все одно ми дізнаємося, – підкреслив Юсов

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