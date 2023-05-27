У рф заявили про атаку дрона на авто Міноборони – є загиблі

У рф заявили про атаку дрона на авто Міноборони, а також про спробу прориву «диверсантів» на територію Брянської області з боку України. Повідомляється про загиблих внаслідок удару по автомобілю, передає НСН.

У Брянській області БпЛА атакував автомобіль міноборони РФ в момент, коли він рухався по дорозі. Загинули двоє російських військовослужбовців.

Про таке пишуть російські Telegram-канали, в тому числі пов’язані з силовими структурами РФ. Вони також заявили про спробу прориву “українських ДРГ” в районі відразу двох населених пунктів області, а також про те, що зав’язався бій.

За даними російських пабліків, невідомий БпЛА атакував автомобіль з російськими окупантами у Брянській області.

Дрон-камікадзе атакував автомобіль “Нива” міноборони РФ на дорозі Бровничі – Сушани у Брянській області. Загинули двоє військовослужбовців. На місці працюють екстрені служби, – йдеться у повідомленні

Також у РФ заявили про спробу прориву “української ДРГ” у Брянській області.

Українська ДРГ намагалася прорватися до села Сушани Брянської області. Також повідомляється про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз точаться бої. Оголошено сигнал “Едельвейс”. Інформацію повідомило наше джерело. Мирні ховаються у підвалах, на вулиці чути постріли, – повідомляють російські ЗМІ

У рф заявили про атаку дрона на авто Міноборони: скрін повідомлення

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