Як зробити, щоб ялинка довго стояла і не обсипалася: дієвий лайфхак

Новорічна ялинка – це та частина різдвяної казки, яка робить свято у всіх сенсах яскравішим і світлішим. Запах живої ялини ні з чим не зрівняється! Але як зробити так, щоб ялинка не обсипалася і стояла довго?

Головна проблема живої ялини або сосни – це втрата голок. Вони розлітаються по всій кімнаті, і багато господинь скаржаться, що вимітати їх із усіх куточків будинку доводиться потім мало не до березня-місяця.

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Життя новорічних зелених красунь недовге:

ялина починає скидати хвою максимум на 10-й день;

сосна – красується близько 12-14 днів;

ялиця є рекордсменом серед “вічнозелених” – 14 днів.

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Насправді запобігти цьому можна ще на етапі покупки: варто попросити продавця прямо при вас обрізати стовбур дерева. Або зробити це вдома самому.

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Це як із підрізуванням стебел у квітів: свіжозрізаний стовбур буде краще вбирати вологу з підставки з водою – і, відповідно, саме дерево довше залишиться свіжим і зеленим.

Дерево не варто заносити в тепле приміщення відразу після покупки: варто на кілька годин залишити його в коридорі, на балконі або в підвалі. При цьому ні в якому разі не можна поливати ялинку гарячою водою. Оптимально це повинна бути вода кімнатної температури. Саму ялинку не можна ставити поруч із батареєю: найкраще дерево зберігається в приміщенні, де температура не вище 20-22 градусів тепла. Також не варто вибирати для прикраси ялини або сосни гірлянди зі звичайними ліхтариками – краще використовувати світлодіодні: вони виділяють менше тепла.

Щоб ялинка довго стояла – що додати в воду

Можна самому зробити розчин, щоб ялинка довго стояла: в воду досить додати сіль разом із цукром – і у вас є готове добриво для ялинки або сосни.

Пропорції на відро наступні:

сіль – на кінчику ножа або одна третина чайної ложки (одна щіпка),

цукор – столової ложки вистачить,

аспірин – одна таблетка.

Іноді ще додають кілька мідних монет.

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Якщо більше довіряєте готовим сумішам, то в воду рекомендується додати такі стимулятори, як “Циркона”, “Органік баланс”, “Епін”, деякі вибирають “Рибав-Екстра”. У цьому випадку кількість речовини визначається згідно з інструкцією.

Чим замінити пісок для ялинки

Найкращою основою вважається пісок (причому вологий, його періодично поливають), але і такий наповнювач відра для ялини або сосни можна замінити – гравієм або звичайною землею.

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Ще один невеликий лайфхак: замість підставки або відра з піском можна у відро з ялиною поставити по колу пластикові пляшки, наповнені водою (для ваги). У центр між пляшками і встановлюють ялинку – а порожнечі декорують шматками тканини.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН