Свята нерідко супроводжуються апатією і навіть депресивними настроями. Як впоратися з передсвятковим стресом і підготуватися до Нового року?

Цей стан можна пояснити низкою передсвяткових очікувань, подій і планів, як от складання святкового меню, пошук подарунків, організація розваг для родини у святкові дні, фінансовий тягар, завершення робочих справ.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, пише Громадське, передає NNS.

У відомстві зауважують, що стресовості всій метушні додає також пандемія COVID-19, бо доводиться турбуватися про своє здоров’я та здоров’я близьких і бути готовим терміново змінювати плани.

Свята можуть бути непростим періодом року для людей, які цьогоріч втратили друзів або рідних. Складно відчувати святковий настрій, коли ви без близької людини.

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Якщо свята приносять тривогу чи сум – як впоратися з передсвятковим стресом і підготуватися до Нового року.

Складіть список справ, які плануєте завершити.

Завдяки спискам зручно стежити за часом і не навантажувати пам’ять додатковою інформацією. Письмові нагадування або в мобільному пристрої допоможуть не тривожитися про те, що ви пропустите якесь завдання або запізнитеся на важливу зустріч.

Не слід тиснути на себе в бажанні створити ідеальне свято. Натомість краще зосередитися на традиціях, які роблять святкові дні особливими для вас.

Визначте, скільки ви готові витратити на організацію свята — і дотримуйтеся бюджету.

Щоб фінансове питання не додавало стресу, наперед оцініть свою фінансову спроможність. Подарунки не обов’язково мають бути коштовними.

Можна потішити близьких чимось недорогим, власноруч приготовленим, адже саме щирі й саморобні подарунки є особливо пам’ятними. Зателефонуйте або надішліть листівки тим, кого цінуєте, нагадайте, наскільки вони важливі для вас.

Турбуйтеся про здоров’я.

Присвятіть святкові дні собі: вчасно лягайте спати, уникайте переїдання і зловживання алкоголем, більше часу проводьте на свіжому повітрі, підтримуйте високий рівень фізичної активності.

Турбота про себе допоможе впоратися зі стресовими ситуаціями. Адже здоров’я — це не лише відсутність хвороб і фізичних вад, а й стан повного психічного і соціального добробуту.

Свята — це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями та рідними. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі та близьким, — турбуватися про здоров’я.