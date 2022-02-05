Як онлайн-освіта змінює світ: про що потрібно знати

Сучасні реалії, такі як пандемія коронавірусу, підштовхнули людство до ще більшого розвитку онлайн-освіти.

Поки що онлайн-освіта не може повністю замінити очну. Однак вона може її доповнити і зробити те, що не підвладне очній системі.

Онлайн-освіта, як соціальний ліфт

Якщо ще в середині минулого століття освіта була доступна далеко не кожному і тільки окремі представники “не еліт” пробивалися нагору, то тепер навчатися можна в найкращих спеціалістів із будь-якого куточка світу.

Навіть якщо дитина живе далеко від мегаполіса, в не дуже благополучному, з соціальної точки зору, регіоні, освіта стає для неї єдиною можливістю вибратися з несприятливого середовища. При цьому, щоб отримати базові знання, достатні для вступу в коледж (а коли пощастить, то й в університет), вистачить базового комп’ютера та Інтернету.

На перше місце виходять самодисципліна, посидючість і бажання змінити своє життя.

Діти й підлітки стануть вимогливішими до якості освіти

Потрапити на живі лекції від викладачів провідних світових університетів стало набагато простіше. Водночас до відсутності державного диплома в нашому суспільстві почали ставитися спокійніше. Серед університетів конкуренція між окремими викладачами і факультетами витісняє конкуренцію “корочок”.

Студенти чітко бачать різницю в якості викладання й роблять висновки.

Чи будуть вони нудьгувати на понурих лекціях, коли вже бачили, як проводять заняття у МІТ і навіть можуть приєднатися до будь-якої бакалаврської програми від європейського вишу?

Зокрема, коли говоримо про нашу країну, щойно в суспільстві остаточно перестануть гнатися за “корочкою”, українським університетам буде взагалі несолодко. Їм доведеться викручуватися, пропонуючи студентам конкурентні продукти.

З іншого боку — хорошим викладачам відкриються нові можливості: якщо вони зацікавлять студентів із інших країн, ті захочуть навчатися в них. Кордони поступово стираються, а відстані скорочуються.

Відкрита освіта буде розвивати мультикультурність

На онлайн-курси записуються студенти з різних країн, а потім спільно виконують групові проєкти. При цьому вони вимушені співпрацювати, домовлятися та досягати спільних результатів, заодно поважаючи чужі межі й чужу власність.

Освіченою молоддю вже важче буде маніпулювати, нав’язувати їй одну картинку, коли вона бачитиме цілу панораму. Їй також складніше буде нав’язати шаблони “свій—чужий”.

Одне слово, онлайн-освіту можна хвалити, можна критикувати. Але тренд уже з’явився, розвинувся і тепер щільно влився в наше життя.

Комусь підходить цей формат, комусь потрібні живі заняття. Зрозуміло одне: онлайн став доповненням до звичного традиційного навчання, і хто зможе взяти з нього максимум — виграє.

Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua

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