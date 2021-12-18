“Весна може початися вже у лютому” – несподіваний прогноз на зиму

Нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси теплішою, ніж зазвичай, а у лютому взагалі може прийти весна.

Про це в інтерв’ю “Фактам” повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидатка географічних наук Віра Балабух.

Про це NNS дізнався з повідомлення ТСН.

“Грудень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж в середньому за період 1993-2016 років, а січень і лютий – на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода”, сказала вона.

Так, згідно з розрахунками, цього року на погоду в Україні впливатиме не тільки гребінь Азорського антициклону, який приносить холодну погоду, а й антициклони, які, ймовірно, будуть утворюватися на Близькому Сході та Балканах, пояснила метеорологиня.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Як раніше повідомила Віра Балабух, приблизно в 60% днів зими переважатиме більш аномально тепла погода. Але ще залишається 40%, коли погода може бути на рівні норми або нижче норми.

Взимку також можна очікувати потоки арктичного холоду, оскільки буде більш активним потік Ельніньо в Тихому океані. Він збільшує ймовірність циркуляції арктичного повітря на тлі теплої зими.

Що стосується опадів, то цієї зими, найімовірніше, вони будуть в межах норми. Не очікуються затяжні снігопади або довгі періоди без снігу. Однак більш точно спрогнозувати рівень опадів не можна, адже такий прогноз можна зробити тільки за 5 днів до певної дати.