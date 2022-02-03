Вчені закликають світ відмовитися від м’яса

Вчені вважають, що людству необхідно відмовитися від м’яса, поступово скорочуючи його вживання.

Ліквідація всього тваринництва протягом наступних 15 років різко скоротить викиди парникових газів.

Про це пише SciTechDaily, з посиланням на Сегодня передає NNS.

Зазначається, що у разі виключення із раціону продуктів тваринництва, позитивний результат світ побачить уже протягом наступних 20-50 років. Саме цей термін є критичним для клімату.

Зазначається, що сьогодні на тваринництво припадає близько 16% щорічних викидів парникових газів.

Проте близько третини всього вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу з моменту зародження тваринництва, є результатом розчищення земель для випасання худоби та вирощування кормів.

Крім того, велика рогата худоба надає 80% негативного ефекту на клімат від усього тваринництва.

Вчені з’ясували, що 15-річна поетапна відмова від м’яса зможе усунути близько третини викидів метану у світі та дві третини викидів закису азоту.

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