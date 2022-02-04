У ЗСУ розповіли про кількість зброї для захисту від Росії

Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу “Право на владу”, пише Хвиля, передає NNS.

Відповідаючи на запитання, на скільки часу вистачить озброєння, яке цими днями прибуває в Україну, Залужний зазначив:

“Ми військові люди, ведемо мову про військові запаси, про оперативні запаси та про стратегічні запаси. На сьогоднішній день вони всі майже заповнені до тих норм, які необхідні. І цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції”.

Залужний також зазначив, що з боку ЗСУ відстежується вся діяльність Збройних Сил Росії.

“На сьогоднішній день вздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки та особового складу, які туди прибувають… Є й такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується також території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я визнаю це як військова людина, що воно нас турбує”, сказав він.

Водночас Залужний зазначив, що будь-яку державу турбуватиме, якщо біля її кордонів знаходиться військове угруповання.

“Але, з іншого боку, якщо подивитися принципово, і з військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я наголошую, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це найбільше схоже на такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, найголовніше, піддаватися паніці”, зазначив Залужний і закликав вірити ЗСУ та офіційній інформації.

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