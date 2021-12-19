Субсидія попри борги з комуналки: три варіанти отримання допомоги

Громадяни України отримали можливість оформити субсидію на оплату послуг ЖКГ навіть у тому випадку, якщо у них накопичилася заборгованість. Названо три варіанти отримання допомоги від держави попри борги з комуналки.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Як правильно звертатися за нарахуванням субсидії за наявності боргів щодо комуналки, розповіла голова Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна.

За словами міністра, громадяни України можуть оформити субсидію, маючи борги щодо оплати послуг ЖКГ.

Проте прострочення з оплат не має перевищувати три місяці. Загальний розмір заборгованості з комунальних послуг не повинен перевищувати сорок встановлених у державі неоподатковуваних мінімумів – 680 гривень. Поки термін позовної давності щодо неоплачених рахунків за послуги ЖКГ не минув, українці ще можуть оформити пільги на оплату комуналки.

Марина Лазебна перерахувала три варіанти, під час яких боржники за послуги ЖКГ мають право на отримання субсидії.

Погасити борг та після цього подавати заявку на оформлення допомоги від держави на оплату послуг ЖКГ.

Звернутися до постачальників послуг, з яких сформувалася заборгованість, за реструктуризацією боргу. Укладений договір необхідно надати при зверненні за пільгою до органів соціального захисту.

Якщо споживач має підозри, що його заборгованість виникла з порушенням законодавства, то йому необхідно звернутися до суду. Копію ухвали про відкриття справи слід надати при зверненні за субсидією.

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