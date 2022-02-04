Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну – ЗМІ

Американська розвідка розсекретила інформацію щодо підготовки Кремлем плану з організації провокації з жертвами для виправдання свого нового вторгнення в Україну.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотирьох офіційних осіб США. Про це NNS дізнався з повідомлення Нromadske.

Минулого місяця у Вашингтоні попереджали, що російський уряд надіслав оперативників на схід України, можливо, в межах підготовки до диверсійних операцій.

Зазначається, що цей план схвалили на високому рівні в Москві. Операція, яку Сполучені Штати планують викрити, передбачає показ зображень жертв серед цивільного населення на сході України та, можливо, в Росії. За задумом Кремля, це має викликати обурення щодо української влади і створити привід для вторгнення, кажуть джерела.

За словами одного американського чиновника, поки неясно, чи ці жертви мають бути реальними за задумом Москви, чи сфальсифікованими.

Люди, знайомі з планом, кажуть, що його розробили російські спецслужби, і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

Зазначається, що план пов’язаний з іншими змовами проти України, які розкрила західна розвідка, але відокремлений від них.

«Звичайно, всі вони пов’язані між собою, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу», сказав один американський чиновник виданню на умовах анонімності.

У The Washington Post зазначають, що такі заяви від Вашингтона лунають із наміром ускладнити агресивні плани Кремля щодо України.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив цю інформацію. За його словами, план Росії передбачає створення графічного пропагандистського відео з інсценованими вибухами та використанням трупів та акторів. Повідомлення про плани Росії США вже передали українським та європейським партнерам.

Організація провокацій

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомили, про затримання 30 січня у Києві групи людей, які планували масові заворушення із застосуванням насильства біля Офісу президента.

Монастирський заявив, що на заворушення планувалося зібрати до 5 тисяч людей. З них до 1,5 тисячі нібито мали становити «тітушки», які повинні були влаштувати бійки з правоохоронцями.

«Обов’язково мало бути насилля серед учасників цього мітингу, мала пролитися кров», зазначив Монастирський.

Він додав, що на заворушення спеціально заготовили також штучну кров, яку мали видати за справжню, яка нібито пролилася через зіткнення з правоохоронцями.

Міністр зазначив, що це була лише перша акція із запланованих. За його словами, правоохоронці виявили, що такі заходи хотіли організувати в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Що каже розвідка?

Як заявляли українська та американська розвідки, РФ шукає підстави для виправдання свого повномасштабного вторгнення в Україну й готова влаштувати їх самостійно. У Вашингтоні казали, що Росія підготувала групу оперативників для проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати своє вторгнення.

Ще один план РФ щодо України викрила Велика Британія. Там 22 січня заявили, що Росія готує змову, щоб установити проросійське керівництво в Києві. За даними британців, потенційним кандидатом є колишній народний депутат України Євген Мураєв.

Фото: Укрінформ