З 5 лютого покупців нерухомості перевірятиме податкова

З 5 лютого під час проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно Державна податкова служба (ДПС) перевірятиме відомості про покупця.

Відповідний спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну №280/5/4, виданий 31 січня цього року, опублікували в “Офіційному віснику” 4 лютого.

Про це повідомляє видання “Дебет-Кредит”, передає NNS.

Запити на перевірку подаватимуть нотаріуси та державні реєстратори на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

Відомо, що у ДПС для перевірки надаватимуться прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що перевірятиме податкова

Яка саме інформація перевірятиметься податківцями, відомо небагато.

Відомо лише, що перевірятиметься відповідність даних фізичних осіб даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Також звірятиметься інформація з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Відповідь на запит міститиме “результат обробки запиту”.

Спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 р. №280/5/41 було офіційно опубліковано 4 лютого в “Офіційному віснику” №10. Документ набуде чинності з 5 лютого.

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