Народний депутат Ігор Фріс заявив, що у Верховній Раді подано на реєстрацію законопроєкт про тимчасове скасування ПДВ на продукти харчування, які виробляють в Україні, та зменшення до 7% ПДВ на житлово-комунальні послуги.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає NNS.

Умовами Законопроєкту пропонується до 1 січня 2023 року встановити:

0% ставку ПДВ – на вироблені на митній території нашої держави продукти харчування;

7% ставку ПДВ – на послуги з постачання та розподілу природного газу (крім скрапленого), постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

“Ми повинні привести українське законодавство у відповідність до європейського, адже в ЄС 0% ПДВ на їжу планують запровадити з 1 липня цього року, а Польща вже ввела таку ставку з 1 лютого”, написав нардеп.

Законопроєкт покликаний захистити українських товаровиробників, забезпечити українських громадян доступом до якісних продуктів українського виробництва за прийнятною ціною, а також сприяти підтримці споживачів житлово-комунальних послуг в умовах пандемії та значного здорожчання енергоресурсів.

“В нас є простий вибір сьогодні в парламенті. Або ми залишаємо все, як є, і тоді вже до кінця року матимемо зростання цін, зменшення виробництва, зростання безробіття, надвисокий ступінь невдоволення населення. Або ми ухвалюємо зважене й відповідальне рішення, приводимо своє законодавство у відповідність до законодавства Євросоюзу, захищаємо українців та наших виробників, і згодом отримуємо прийнятні ціни в магазинах, зростання виробництва та надходжень до бюджетів усіх рівнів через збільшення попиту — адже люди отримають можливість купувати більше”, додав Фріс.

Нагадаємо, розміри ставок ПДВ визначає Податковий кодекс України. Ставки податку встановлюють від бази оподаткування від 0 до 20%.

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів та сплачується покупцем. А його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.