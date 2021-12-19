ПЦУ може послабити або скасувати піст на Новий рік

Православна церква України (ПЦУ) може послабити або скасувати піст 31 грудня та 1 січня.

Таке нововведення можуть запровадити на період, поки українці ще не перейшли до святкування Різдва 25 грудня.

Про це розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю «Радіо Свобода», пише Громадське, передає NNS.

Він нагадав, що в деяких помісних православних церквах уже є традиція, коли 31 грудня та 1 січня послаблюють або скасовують піст.

«Церква як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або навпаки діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами», сказав Епіфаній.

Різдвяний піст за юліанським календарем триває з 28 листопада по 6 січня. Натомість віряни, які святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем, постують з 15 листопада по 24 грудня.

А коли ПЦУ почне святкувати Різдво 25 грудня?

За прогнозом Епіфанія, це може статися упродовж 10 років. Предстоятель наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово.

Глава ПЦУ переконаний, що в нинішній період різдвяних свят «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го — повними». Він зазначив, що найперше, що треба робити у цьому напрямку — це проводити просвітницьку роботу.