В Україні сьогодні, 19 грудня, офіційно запустили проєкт «єПідтримка» у додатку «Дія». До цього часу кошти отримувати українці, які реєструвалися на тестування ініціативи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське, передає NNS.

За його словами, вперше у світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга.

Він нагадує, що тиждень тому його відомство запустило пілотний проєкт, на який реєструвалося понад 4,5 мільйона українців.

У банках відкрили вже 4,1 мільйона спеціальних карток. А 2,7 мільйона українців подали свої заявки на виплату.

Як подати заявку, щоб отримати 1000 гривень?

Ви повинні бути повністю вакциновані та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія». А також бути громадянином України віком від 18 років. Щоб отримати виплату 2021 року, необхідно подати заявку з 19 по 29 грудня. Не забудьте оновити «Дію».

Гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині України. Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють.

Розплачуватися можна буде онлайн та офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів.

Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою «єПідтримка» він повинен збігатися з одним із кодів, зазначених у постанові.

Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою, буде неможливо.

Програма реалізується лише у додатку «Дія», тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.

Що ще відомо про «ковід-тисячу»?

На другому етапі (третій квартал 2022 року) уряд запропонує альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Загалом на програму у 2021 році спрямують 8 мільярдів гривень. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що ще 3 мільярди виділять на початку 2022 року.

Люди віком від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.