Верховна Рада може запровадити накопичувальну пенсійну систему на початку 2022 року.

Таку думку висловив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу, передає УНН, інформує NNS.

“Питання пенсійної реформи. На превеликий жаль, вчора через відповідні блокування в Раді ми не встигли дійти до цього законопроекту, але ми готові розглянути відповідні законопроекти вже на початку наступного року і запровадити накопичувальну пенсійну систему яка буде давати можливість кожному з нас відкладати на свою пенсію”, розповів Стефанчук.

В уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Однак єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи наразі немає.

Запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

Прем’єр Денис Шмигаль також заявив, що початок пенсійної реформи відбуватиметься “за рахунок держави”.

Експерти вказують: питання не лише у тому, як збиратимуть заощадження, але й куди їх можна буде інвестувати – так, щоб їх принаймні не “з’їла” інфляція. Оскільки фондовий ринок в Україні майже не розвинений, вибір тут невеликий: вкладати кошти можна буде в ОВДП та деякі корпоративні облігації, кажуть фахівці.

При цьому, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов’язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає.

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