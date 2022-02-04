На Прикарпатті виявили рідкісну тварину. Хто це і як виглядає (відео)

Заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко виявив на Прикарпатті рідкісну тварину – сліпака подільського, якого ще називають “земляним щеням”. Невеликого пухнастого жителя нір знайшли на Касовій горі.

Про це дослідник написав на своїй сторінці в Facebook, з посиланням на “Обозреватель” передає NNS.

Зі слів Бучко, він мріяв відшукати сліпака дуже багато років.

Знавець розповів, що вперше на українських теренах цю тварину дослідив польський натураліст Роман Кунце. Він зібрав інформацію в мешканців села Межигірці Івано-Франківської області, які бачили сліпака на власні очі, та описав його, “як тварину сіру, сліпу, з оксамитовою шерстю і виступаючими передніми зубами”.

Дещо пізніше дослідник Вєжейський в своїх роботах написав, що на Поділлі сліпаку дали прізвисько “земляне щеня”, стверджує Бучко. Він також додав, що подільський сліпак занесений до Червоного списку МСОП і Європейського Червоного списку, а також Червоної книги України (категорія: недостатньо відомий вид).

“Впродовж сотні років жодного повідомлення! Жодної мертвої тваринки чи фото. Коли я почав працювати у Галицькому національному природному парку, поставив собі за мету – знайти цю тваринку! І тільки сьогодні моя мрія здійснилася! Я його знайшов”, йдеться в повідомленні.

На відео, опублікованому заступником директора, видно середніх розмірів сіру, пухнасту тваринку з маленькими очима та вухами, яка визирає з нори, діаметром 8 см.

Відомо, що “земляне щеня” майже все життя проводить під землею, а на поверхню вилазить тільки вночі та зранку. Його раціон мало вивчений, але, вважається, що сліпак подільський харчується підземними частинами люцерни, цикорію, берізки, мальви і саджанців дерев.

Фото: скріншот з відео