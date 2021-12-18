Курс “під ялинку”: що чекає на гривню до Нового року

У грудні спостерігається тенденція послаблення національної валюти, а тому українців хвилює питання: що чекає на гривню до Нового року.

Новини.LIVE зібрало прогнози економічних експертів щодо курсу “під ялинку” та поради, в якій валюті краще зберігати кошти, передає NNS.

Що чекає на гривню?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин запевняє, що гривня просто повертається до значень, з яких починала рік та які перебувають у межах бюджету-2021.

“Курс гривні в червні місяці був 27 гривень, на початку року порядку 28 гривень. По суті ми мали справу з просадженням долара, яке було пов’язано з достатньо великими надходженнями валют за рахунок експортних контрактів і “подарунку” від Міжнародного валютного фонду. Зараз гривня поступово повертається в ті “коридори”, які були”, говорить експерт.

За його словами, зараз для курсу є декілька суттєвих подразників. Серед них проплата достатньо великої кількості контрактів на поставку енергоносіїв та вугілля зокрема. Крім цього, на 800 млн доларів були випущені облігації “Укренерго” під гарантію уряду для розрахунку з виробниками “зеленої” енергетики. Також достатньо великі кошти пішли іноземцям, а саме на виплату боргів за зобов’язаннями.

“Я думаю що цей рік ми закінчимо на відмітці від 27,5 до 28 грн за долар”, резюмував Пендзин.

Думку Пендзина щодо курсу розділяє й економічний експерт Олександр Охріменко. Він прогнозує, що 2021 рік українська гривня завершить на позначках близько 28 до долара.

“Ми рік починали з 28,4 і скоріше за все на цьому ж і закінчимо. Можливо гривня буде в межах 27,9-28,1”, говорить експерт.

Основною причиною знецінення гривні економіст називає закупівлю великих обсягів вугілля.

“Для проходження опалювального сезону треба вугілля, а його можна купити лише за валюту. На сьогоднішній момент дійсно купують і вугілля, і газ, і нафтопродукти, хоч вони і дорогі. Але про це непопулярно говорити”,пояснює він.

Охріменко додав, що до цього спостерігалась ревальвація гривні, але як тільки пішли активні закупівлі вугілля, оскільки Україна не мала іншого виходу, почалась девальвація. За його словами, ці ресурси продовжать купувати ще весь грудень і відповідно спостерігатиметься попит на валюту, а відтак продовжуватиметься девальваційна тенденція.

Держпереворот, торгівля та карантин

Голова Комітету економістів України Андрій Новак не взявся “пророкувати” долю гривні ближче до Нового року, адже зараз на курс впливають багато різнопланових чинників. Навіть попри те, що на сьогодні немає економічних і фінансових ризиків для девальвації гривні, є тільки ризики її штучної девальвації, до чого вже неодноразово приходив не один український уряд для легкого наповнення бюджету наприкінці року. Також над гривнею “нависає” ситуативний ризик.

“Цей ризик спрацьовує останніми днями після заяви президента про підготовку до держперевороту. Зараз ми спостерігаємо емоційну реакцію ринку на подібну заяву. І я сподіваюсь, що в перших числах грудня цей ризик девальвації нівелюється”, додав експерт.

Серед позитиву Новак виділяє збалансованість зовнішньої та внутрішньої торгівлі — експорту та імпорту.

“Як не дивно, завдяки коронавірусу і економічним обмеженням, які були у більшості країн світу, у нас практично не змінився експорт, але значно впав імпорт. Зовнішня торгівля порівняно збалансувалась”, пояснив економіст.

Також позитивно на українську валюту впливають плюсові значення прямих фінансових потоків та притік валюти. Перш за все за рахунок валютних надходжень від наших заробітчан, які за останній рік зросли на 10 %, та одержання валюти від західних партнерів з різних джерел – МВФ, ЄС. Також Нацбанк зараз має майже рекордні золотовалютні резерви.

“Ми розуміємо, що період з кінця грудня до кінця січня – це період святковий, він же період відпусток. І те, чи зможуть українці проводити відпустки за межами України, тобто, чи будуть локдаунні обмеження чи ні, від цього великою мірою залежить і попит на валюту. Для того, щоб відпочивати в Україні, потрібні гривні, для відпочинку за кордоном потрібна іноземна валюта”, додає Новак.

Він підкреслив, що саме комбінація усіх цих факторів і дасть нам динаміку курсу на грудень.

“Однозначно сказати, що гривня знову зміцніє до 26,5 чи 26,8, чи залишиться на сьогоднішньому рівні, чи знову ж таки на пару десятків копійок девальвує, такі прогнози скласти неможливо. Тому що багато різних факторів зараз впливають в один і той же період часу”, — зауважив експерт.

Як убезпечити кошти: під подушку, в банк чи в цінні папери?

Голова Комітету економістів України Андрій Новак дотримується одного принципу щодо заощаджень та запевняє, що не зраджує йому за будь-яких умов.

“Якщо у вас є заощадження, то, по-перше, їх треба тримати в банках, тому що там нараховуються відсотки і вони компенсуватимуть інфляцію, чого не буває, якщо зберігати гроші “під подушкою”. По-друге, те, що ви зберігаєте в банках, яка б сума там не була, діліть на три рівні частини: гривня, долар, євро. У гривнях банки будуть нараховувати найвищі відсотки, а долар і євро — це підстраховка у разі девальвації гривні. Щоб не відбувалось. девальвація чи ревальвація, симетрично виграєте або в гривнях або в іноземних валютах”, радить він українцям.

Схожу думку на рахунок заощаджень має економіст Олександр Охріменко, але пропонує ділити фінаси на дві частини.

“Я раджу зберігати заощадження такими долями: 50 % у гривні, 50 % в іноземних валютах. Не можна або в гривні, або в іноземній валюті. Зберігати в різних активах потрібно для уникнення диверсифікації. Також ви можете поділити частину валюти рівнозначно на долари та євро”, пояснює він.

Натомість Олег Пендзин рекомендує українцям не зважати на курс та не поспішати міняти гривні на іноземні валюти, а задуматись над тим, як зробити так, щоб гроші працювали.

“Яку дохідність можна знайти на сьогоднішній день у гривні? Якщо вкладати в державні облігації, можна знайти й 11 % річних. А яку дохідність дасть долар? 1, максимум 1,5 %. Відповідно який сенс тримати гривню в доларі, чи просто покласти в панчоху і там тримати… Гроші мають працювати, а не лежати “під матрасом”. А щоб вони працювали, треба оцінювати ймовірну дохідність по них. На сьогоднішній момент ймовірна дохідність по гривні набагато вища, ніж по долару, тому сенсу тримати в доларі немає”, розмірковує член Економічного дискусійного клубу.

Відповідно експерт радить не перейматися курсом, а заощадження в гривнях класти на депозит або вкладати в цінні папери.